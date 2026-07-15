Лига чемпионов УЕФА, первый квалификационный раунд: расписание матчей на 15 июля

Сегодня, 15 июля, пройдут ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоятся четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Лига чемпионов, первый квалификационный раунд, 15 июля:

20:30. «Университатя Кр» (Румыния) — «МЛ Витебск» (Беларусь), первый матч — 4:1;

21:15. «Атерт Биссен» (Люксембург) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), первый матч — 1:2;

22:00. «Эгнатия» (Албания) — «Петрокуб» (Молдавия), первый матч — 1:1;

22:00. «Сутьеска» (Черногория) — «Кайрат» (Казахстан), первый матч — 1:2.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен».