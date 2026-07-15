Пау Кубарси: мы закрыли многим рты

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси высказался о критике, с которой сталкивалась оборонительная линия национальной команды на чемпионате мира — 2026. В полуфинале чемпионата мира — 2026 сборная Испании обыграла Францию со счётом 2:0 и вышла в финал.

«Было много разговоров о нашей защитной линии и вратарях, но мы закрыли многим рты. Я думаю, что сейчас одна из самых важных вещей в футболе — это сохранять свои ворота сухими», — приводит слова Кубарси Фабрицио Романо в социальной сети X.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).