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«Борнмут» ведёт переговоры по трансферу защитника «Бенфики» Антониу Силвы — Экрем Конур

«Борнмут» ведёт переговоры по трансферу защитника «Бенфики» Антониу Силвы — Экрем Конур
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Английский «Борнмут» начал переговоры о переходе центрального защитника лиссабонской «Бенфики» Антониу Силвы. Руководство клуба АПЛ рассчитывает укрепить линию обороны португальским футболистом в текущее трансферное окно, сообщает Экрем Конур в социальной сети X.

Позиция «Бенфики» в переговорах осложняется тем, что действующий контракт 22-летнего защитника истекает в конце нынешнего сезона-2026/2027. Из-за риска потерять игрока бесплатно португальский клуб готов пойти на уступки и рассчитывает получить за трансфер около € 25 млн с учётом бонусных выплат.

Помимо «Борнмута», за ситуацией вокруг португальца активно следят и другие европейские клубы. Интерес к центральному защитнику проявляют итальянские «Ювентус» и «Милан», а также английский «Ньюкасл».

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