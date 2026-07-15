Магомед-Шапи Сулейманов объяснил низкую результативность Криштиану Роналду на ЧМ-2026

Форвард американского «Спортинг Канзас‑Сити» Магомед‑Шапи Сулейманов высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду. На чемпионате мира — 2026 форвард забил три гола. Португальская команда добралась до стадии 1/8 финала, где уступила сборной Испании (0:1).

«В защиту Криштиану скажу, что он на самом деле столько открываний делал… Очень много. И по сути вот эти лучшие полузащитники (сделал пальцами жест кавычки. — Прим. «Чемпионата») до него реально мяч не доносили. Иногда реально казалось, как будто они ему специально не отдают передачу», — сказал Сулейманов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.