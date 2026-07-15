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«Манчестер Юнайтед» заработает на переходе Мэйсона Гринвуда в «Фенербахче» — Бен Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» заработает на переходе Мэйсона Гринвуда в «Фенербахче» — Бен Джейкобс
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Английский нападающий Мэйсон Гринвуд продолжит карьеру в турецком «Фенербахче». Стамбульский клуб официально подтвердил трансфер 24-летнего футболиста из французского «Марселя». При оформлении трансфера нападающего во французский клуб руководство манкунианцев предусмотрительно включило в договор пункт о получении 40% от суммы последующей продажи игрока, сообщает Бен Джейкобс в социальной сети X.

Поскольку итоговая стоимость трансфера Гринвуда в турецкий клуб составила € 39 млн, общая доля «Манчестер Юнайтед» от этой сделки оценивается в € 15,6 млн. Однако английский клуб заберёт себе не всю сумму, по условиям прошлых соглашений манкунианцы обязаны перевести € 3,12 млн испанскому «Хетафе», за который нападающий выступал на правах аренды в сезоне-2023/2024. Таким образом, чистый доход «красных дьяволов» составит € 12,48 млн.

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