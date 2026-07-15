В УЕФА обсуждают кандидатов на выборы президента ФИФА

Несколько европейских национальных ассоциаций в составе УЕФА начали обсуждение потенциальных кандидатур для выдвижения на предстоящих выборах президента ФИФА, сообщает talkSPORT. Обсуждение активизировалось после решения дисциплинарного комитета ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира — 2026.

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино намерен переизбираться на очередной срок. В качестве кандидатов, чьё выдвижение обсуждают отдельные европейские федерации (включая Бельгию, Германию, Испанию, Швецию и Норвегию), упоминаются владелец польского клуба «Легия» Дариуш Миодуски и президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни. При этом президент УЕФА Александер Чеферин планирует сосредоточиться на своём переизбрании в европейском союзе весной 2027 года, а президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пока не заявлял о намерении баллотироваться на пост главы международной федерации. Патрис Мотсепе (президент КАФ) глава африканского футбола также видит себя в роли будущего руководителя ФИФА, но, будучи близким союзником Инфантино, предпочтёт дождаться 2031 года, когда у действующего президента истекут допустимые лимиты на пребывание у власти.

Кандидатуры на следующие президентские выборы ФИФА могут быть выдвинуты до 18 ноября, а выборы состоятся 18 ноября в Рабате, Марокко.