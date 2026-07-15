Главное с ЧМ-2026 на 15 июля: Испания вышла в финал, Дешам покинет сборную Франции

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборная Испании стала первым финалистом ЧМ-2026, Дидье Дешам покинет сборную Франции, вместо него назначат Зинедина Зидана.

Главное с ЧМ-2026 на 15 июля:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием встреч полуфинала ЧМ-2026 – тут.