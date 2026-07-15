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Главное с ЧМ-2026 на 15 июля: Испания вышла в финал, Дешам покинет сборную Франции

Главное с ЧМ-2026 на 15 июля: Испания вышла в финал, Дешам покинет сборную Франции
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборная Испании стала первым финалистом ЧМ-2026, Дидье Дешам покинет сборную Франции, вместо него назначат Зинедина Зидана.

Главное с ЧМ-2026 на 15 июля:

  1. Сборная Испании вышла в финал ЧМ-2026, обыграв Францию.
  2. Сборная Испании повторила мировой рекорд беспроигрышной серии матчей.
  3. Дешам раскритиковал судейство полуфинала ЧМ-2026: «Буду выглядеть как нытик, но спрошу».
  4. Килиан Мбаппе поделился эмоциями после вылета с ЧМ-2026.
  5. Сборная Франции установила национальный антирекорд ЧМ по важному атакующему показателю.
  6. Дешам назвал причину поражения Франции от Испании в матче 1/2 финала ЧМ-2026.
  7. Губерниев жёстко раскритиковал сборную Франции после поражения от Испании.
  8. Дешам точно покинет сборную Франции после ЧМ, его место займёт Зидан.
  9. Сунесс назвал единственного игрока в истории, которого можно сравнить с Месси.
  10. Гари Невилл рассказал, в чём сборная Испании превзошла Францию в полуфинале ЧМ-2026

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием встреч полуфинала ЧМ-2026 – тут.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
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