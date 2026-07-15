Главное с ЧМ-2026 на 15 июля: Испания вышла в финал, Дешам покинет сборную Франции
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборная Испании стала первым финалистом ЧМ-2026, Дидье Дешам покинет сборную Франции, вместо него назначат Зинедина Зидана.
Главное с ЧМ-2026 на 15 июля:
- Сборная Испании вышла в финал ЧМ-2026, обыграв Францию.
- Сборная Испании повторила мировой рекорд беспроигрышной серии матчей.
- Дешам раскритиковал судейство полуфинала ЧМ-2026: «Буду выглядеть как нытик, но спрошу».
- Килиан Мбаппе поделился эмоциями после вылета с ЧМ-2026.
- Сборная Франции установила национальный антирекорд ЧМ по важному атакующему показателю.
- Дешам назвал причину поражения Франции от Испании в матче 1/2 финала ЧМ-2026.
- Губерниев жёстко раскритиковал сборную Франции после поражения от Испании.
- Дешам точно покинет сборную Франции после ЧМ, его место займёт Зидан.
- Сунесс назвал единственного игрока в истории, которого можно сравнить с Месси.
- Гари Невилл рассказал, в чём сборная Испании превзошла Францию в полуфинале ЧМ-2026
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием встреч полуфинала ЧМ-2026 – тут.
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