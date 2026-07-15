«Это худший полуфинал, который я видел». Дини дал прогноз на матч Англия — Аргентина

Бывший капитан «Уотфорда» Трой Дини дал оценку полуфиналу чемпионата мира 2026 года между Англией и Аргентиной. Эксперт заявил, что ни одна из команд не показала достойной игры, но англичане одержат уверенную победу.

«Это худший полуфинал по игре, который я видел. Обе команды играли весь турнир отвратительно, без огня. У обеих куча дыр. Я думаю, Англия просто раздавит их. Я наблюдал за Аргентиной всё время — они совсем не впечатляют и уже стареют. Мы победим 2:0», — цитирует Дини Daily Mirror.

В финале победителя уже ждёт сборная Испании, которая ранее обыграла Францию со счётом 2:0. Полуфинал Англия — Аргентина состоится 15 июля в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».