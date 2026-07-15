Владислав Радимов назвал самую яркую персону на чемпионате мира — 2026

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос, кого он считает самой яркой персоной чемпионата мира — 2026 на данный момент. Так, Радимов выбрал нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Форвард забил семь голов на турнире. В 1/4 финала ЧМ-2026 Норвегия уступила Англии (1:2).

— Для вас какая самая яркая персона чемпионата мира на данный момент?

— Я бы Холанда назвал. Потому что он назабивал. А вообще открытие… Эдегор в Норвегии. По матчу с Бразилией (в 1/8 финала. — Прим. «Чемпионата») был 21 игрок обычный и один из космоса. Это Эдегор, — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.