Заур Тедеев назвал фаворита полуфинала чемпионата мира между сборными Аргентины и Англии

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев назвал фаворита полуфинала чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Англии. Игра состоится сегодня, 15 июля.

«Нельзя сказать, что Аргентина будет однозначным фаворитом полуфинала с Англией. Не очень хорошая тенденция — в последних матчах Аргентина пропускает очень много мячей. Да, они очень сильны в атаке. У них хорошая группа игроков атаки, но после матча с Кабо-Верде они не сделали серьёзных выводов, потому что следом пропустили два мяча от Египта. Я не знаю, как сложится в этой игре, но, если Аргентина не будет пропускать простые мячи и ошибаться в обороне, у них больше шансов победить, чем у Англии. Сегодняшняя сборная Англии мне кажется очень сильной командой. Беллингем проводит своё лучшее время в футболе до сегодняшнего дня. Это один из лучших игроков всего турнира», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.