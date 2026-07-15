Сергей Юран пообещал вывести «Урал» в РПЛ

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Сергей Юран заявил, что выведет команду в Мир РПЛ по итогам текущего сезона. В матче 1-го тура Лиги Pari «Урал» проиграл «Торпедо» (0:1) на своём поле.

«Хотел бы извиниться перед болельщиками. Старт получился смазанным, что касается результата, неудачно провели игру. Счёт на табло. К сожалению, такие моменты случаются. Не ожидал увидеть столько болельщиков в понедельник, в рабочий день. Я сказал на пресс‑конференции, я задачу решу. Команда будет в РПЛ. Я доволен работой на сборах. Мы немного опаздываем с комплектацией. Мы доберём точечно игроков, которые усилят нас. Команда готова решать задачу. Мало где есть такие условия. Это третий город в стране, в «лучшей лиге мира» этой команде делать нечего. Мы должны быть в РПЛ. Обещаю, что подводить болельщиков не будем, знаю, они ждут побед и результата», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».