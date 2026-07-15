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Рой Кин дал прогноз на полуфинал Англия — Аргентина

Рой Кин дал прогноз на полуфинал Англия — Аргентина
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Бывший капитан сборной Ирландии Рой Кин поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года между Англией и Аргентиной. Эксперт считает, что южноамериканцы обладают качествами, которых не хватает команде Томаса Тухеля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Честно говоря, думаю, Англия не справится с Аргентиной. Как и с Францией. С Испанией, может, ещё был бы шанс. Но здесь слишком много факторов. В плотной игре Аргентина просто найдёт способ додавить», — цитирует Кина Daily Mirror.

В финале победителя уже ждёт сборная Испании, которая ранее обыграла Францию со счётом 2:0. Полуфинал Англия — Аргентина состоится 15 июля в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».

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