Рой Кин дал прогноз на полуфинал Англия — Аргентина

Бывший капитан сборной Ирландии Рой Кин поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года между Англией и Аргентиной. Эксперт считает, что южноамериканцы обладают качествами, которых не хватает команде Томаса Тухеля.

«Честно говоря, думаю, Англия не справится с Аргентиной. Как и с Францией. С Испанией, может, ещё был бы шанс. Но здесь слишком много факторов. В плотной игре Аргентина просто найдёт способ додавить», — цитирует Кина Daily Mirror.

В финале победителя уже ждёт сборная Испании, которая ранее обыграла Францию со счётом 2:0. Полуфинал Англия — Аргентина состоится 15 июля в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».