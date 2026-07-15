«Это будет хаос». Скоулз дал прогноз на полуфинал Англия — Аргентина

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Скоулз поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года с Аргентиной. Эксперт ожидает сверхрезультативной и жёсткой игры и считает, что англичане одержат верх.

«Это будет хаос. Может быть 4:3 в любую сторону, будут жёлтые и красные карточки. Если Аргентина проиграет, они точно сорвутся, это гарантировано. А если проиграть им — это ужасно. Я думаю, у нас состав лучше, даже с учётом Месси. Поэтому ставлю на 4:3 в пользу Англии. Будет хаос — красные карточки, всё полетит», — цитирует Скоулза Daily Mirror.

Полуфинал Англия — Аргентина состоится 15 июля в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Победитель встретится в финале с Испанией, которая ранее обыграла Францию.