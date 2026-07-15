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Испания прервала 12-летнюю серию Франции без поражений в плей-офф чемпионатов мира

Испания прервала 12-летнюю серию Франции без поражений в плей-офф чемпионатов мира
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Сборная Франции уступила Испании со счётом 0:2 в полуфинале чемпионата мира — 2026. Это поражение стало для французской команды первым в матчах на вылет на мировых первенствах за последние 12 лет без учёта серий пенальти.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

С учётом того, что поражения в сериях пенальти (как в финале ЧМ-2022 с Аргентиной) статистически фиксируются, как ничьи в основное и дополнительное время, французы не проигрывали в матчах на вылет на протяжении 11 игр подряд. Последний раз французы уступали в игровое время в четвертьфинале ЧМ-2014 в Бразилии, потерпев поражение от Германии (0:1).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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