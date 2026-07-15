15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Магомед-Шапи Сулейманов оценил выступление сборной Бразилии на ЧМ-2026

Магомед-Шапи Сулейманов оценил выступление сборной Бразилии на ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий американского «Спортинг Канзас‑Сити» Магомед‑Шапи Сулейманов оценил выступление сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026. «Селесао» добрались до стадии 1/8 финала турнира, где проиграли Норвегии (1:2). Также Сулейманов высказался о нападающем бразильцев Неймаре.

— Неймар приехал на этот чемпионат мира, хотя были сомнения большие. Ну и… Провал.
— Ну он же половину матчей из-за травмы пропустил.

— Может, не стоило его брать?
— Да нет, я думаю, Неймар нужен был сборной Бразилии всё равно. Он даже когда выходил, всё равно обыгрывал и что-то… Не знаю. Он реально какое-то волшебство хотя бы делал. Ну, а Бразилия… Бразилия разочаровала просто очень сильно, — сказал Сулейманов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Календарь ЧМ-2026
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Материалы по теме
Магомед-Шапи Сулейманов объяснил низкую результативность Криштиану Роналду на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android