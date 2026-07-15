Валерий Газзаев: Англия стабильна как никогда, но у Аргентины есть феномен — Месси

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Англии. Игра состоится сегодня, 15 июля.

«Англичане стабильны как никогда. Впервые с 1966 года Англия способна повторить чемпионство. На мой взгляд, они демонстрируют хорошее качество игры. Сака, Кейн, Беллингем — игроки атаки, которые показывают высокое исполнительское мастерство. Но есть феномен Аргентины — это Месси. Посмотрите, какой огромный авторитет он имеет в сборной. Все игроки, как единый кулак. Мы видим это на протяжении турнира. Даже когда казалось, что шансов уже нет, аргентинцы проявляли дух. Месси показывал своё мастерство и лидерские качества. Это легендарный и фантастический игрок, который, несмотря на свой возраст, демонстрирует невероятный уровень футбола», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.