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Валерий Газзаев: Англия стабильна как никогда, но у Аргентины есть феномен — Месси

Валерий Газзаев: Англия стабильна как никогда, но у Аргентины есть феномен — Месси
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Известный отечественный тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Англии. Игра состоится сегодня, 15 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Англичане стабильны как никогда. Впервые с 1966 года Англия способна повторить чемпионство. На мой взгляд, они демонстрируют хорошее качество игры. Сака, Кейн, Беллингем — игроки атаки, которые показывают высокое исполнительское мастерство. Но есть феномен Аргентины — это Месси. Посмотрите, какой огромный авторитет он имеет в сборной. Все игроки, как единый кулак. Мы видим это на протяжении турнира. Даже когда казалось, что шансов уже нет, аргентинцы проявляли дух. Месси показывал своё мастерство и лидерские качества. Это легендарный и фантастический игрок, который, несмотря на свой возраст, демонстрирует невероятный уровень футбола», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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