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Предприниматели Ана Ботин и Хуан Роиг встретились со стримером IShowSpeed на матче ЧМ-2026

Предприниматели Ана Ботин и Хуан Роиг встретились со стримером IShowSpeed на матче ЧМ-2026
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Во время полуфинального матча чемпионата мира — 2026 между Испанией и Францией на стадионе в Арлингтоне к американскому стримеру Даррену Уоткинсу-младшему (IShowSpeed) подошли председатель совета директоров Banco Santander Ана Ботин и президент сети супермаркетов Mercadona и Valencia Basket Хуан Роиг. Они попросили блогера сделать совместную фотографию во время его прямой трансляции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

В эфире Ботин представила себя и коллегу через американские аналоги, она назвала Роига «испанским Walmart», а себя — «европейским J.P Morgan». Также Ботин предложила Уоткинсу открыть счёт в OpenBank (дочернем цифровом банке Santander, планирующем выход на рынок США), упомянув депозитную ставку в размере 4% и сравнив название сервиса с компанией OpenAI.

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