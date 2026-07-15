Предприниматели Ана Ботин и Хуан Роиг встретились со стримером IShowSpeed на матче ЧМ-2026

Во время полуфинального матча чемпионата мира — 2026 между Испанией и Францией на стадионе в Арлингтоне к американскому стримеру Даррену Уоткинсу-младшему (IShowSpeed) подошли председатель совета директоров Banco Santander Ана Ботин и президент сети супермаркетов Mercadona и Valencia Basket Хуан Роиг. Они попросили блогера сделать совместную фотографию во время его прямой трансляции.

В эфире Ботин представила себя и коллегу через американские аналоги, она назвала Роига «испанским Walmart», а себя — «европейским J.P Morgan». Также Ботин предложила Уоткинсу открыть счёт в OpenBank (дочернем цифровом банке Santander, планирующем выход на рынок США), упомянув депозитную ставку в размере 4% и сравнив название сервиса с компанией OpenAI.