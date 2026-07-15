Аленичев: не верю, что Аргентину тащат к победе на ЧМ. Месси — феноменален!

Известный российский экс-футболист Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Англии. Игра состоится сегодня, 15 июля. Также он отреагировал на теорию заговора о том, что аргентинцев «тащат» к победе на ЧМ.

— Как вам теория, что ФИФА тащит Месси и Аргентину к ещё одной победе на чемпионате мира?

— Я в это не верю. На мой взгляд, как начала играть Аргентина в плей-офф: 3:2 с Кабо-Верде, 0:2 горят с Египтом и за 13 минут три мяча забили, ушли со Швейцарией в дополнительное время. Если они ещё чемпионат мира выиграют… То я, честно, буду рад за Месси — феноменального футболиста. В очередной раз доказал, что он лучший.

Мне хотелось бы, чтобы в финал вышла Аргентина. Потому что у них феерит феноменальный Месси! Но англичане тоже в порядке. На этом турнире Беллингем в порядке», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.