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«Локомотив» объявил о переходе полузащитника Гердта в «Родину»

«Локомотив» объявил о переходе полузащитника Гердта в «Родину»
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Пресс-служба московского «Локомотива» объявила о переходе полузащитника Арсения Гердта в «Родину» на правах аренды до конца следующего сезона. Кампанию-2025/2026 хавбек провёл в «Чайке» также на правах аренды.

«Арсений Гердт — в «Родине». Полузащитник «Локомотива» проведёт следующий сезон в московской «Родине» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год. Прошлый сезон Арсений также провёл в аренде, сыграв семь матчей за «Чайку» в Первой лиге. Желаем Арсению успешного сезона, крепкого здоровья и как можно больше игровой практики!» — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

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