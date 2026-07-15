«Локомотив» объявил о переходе полузащитника Гердта в «Родину»

Пресс-служба московского «Локомотива» объявила о переходе полузащитника Арсения Гердта в «Родину» на правах аренды до конца следующего сезона. Кампанию-2025/2026 хавбек провёл в «Чайке» также на правах аренды.

«Арсений Гердт — в «Родине». Полузащитник «Локомотива» проведёт следующий сезон в московской «Родине» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год. Прошлый сезон Арсений также провёл в аренде, сыграв семь матчей за «Чайку» в Первой лиге. Желаем Арсению успешного сезона, крепкого здоровья и как можно больше игровой практики!» — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.