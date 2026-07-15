Тухель — перед матчем с Аргентиной: мы знаем, чего ожидать и с кем столкнёмся

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата мира — 2026 со сборной Аргентины в Атланте. Матч пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в среду, 15 июля, в 22:00 мск.

«Мы знаем, чего ожидать и с кем столкнёмся. Но у нас также есть эмоции, характер и менталитет, необходимые для борьбы. И мы готовы к этому. Пришло время сделать это», — приводит слова Тухеля издание Mirror.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).