Уокер: не стоит дразнить медведя — персональная опека Месси не сработает

Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер поделился мнением о том, как Англии следует действовать против капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Футболист предостерёг от попыток применить персональную опеку, так как это может привести к обратному эффекту.

«Я бы сказал: не дразните медведя. Я не против персональной опеки, но не думаю, что это сработает. Месси, скорее всего, воспримет это как личный вызов, чтобы показать, что против него такой приём бесполезен. Мы контролировали его 70 минут, а затем он сделал стеночку с Мбаппе и закрутил мяч в девятку. Поэтому он, вероятно, и является величайшим игроком всех времён», — цитирует Уокера The Sun.

Полуфинальный матч Англия — Аргентина состоится 15 июля в Атланте на стадионе «Мерседес‑Бенц Стэдиум». Победитель встретится с Испанией в финале.