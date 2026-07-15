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Уокер: не стоит дразнить медведя — персональная опека Месси не сработает

Уокер: не стоит дразнить медведя — персональная опека Месси не сработает
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Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер поделился мнением о том, как Англии следует действовать против капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Футболист предостерёг от попыток применить персональную опеку, так как это может привести к обратному эффекту.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы сказал: не дразните медведя. Я не против персональной опеки, но не думаю, что это сработает. Месси, скорее всего, воспримет это как личный вызов, чтобы показать, что против него такой приём бесполезен. Мы контролировали его 70 минут, а затем он сделал стеночку с Мбаппе и закрутил мяч в девятку. Поэтому он, вероятно, и является величайшим игроком всех времён», — цитирует Уокера The Sun.

Полуфинальный матч Англия — Аргентина состоится 15 июля в Атланте на стадионе «Мерседес‑Бенц Стэдиум». Победитель встретится с Испанией в финале.

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