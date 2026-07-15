Мостовой: Мбаппе и Дембеле с Испанией провели один из худших матчей — сами себя выключили

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча Испании и Франции в полуфинале ЧМ-2026. Испанцы добыли победу со счётом 2:0.

«Французы как будто сами себя выключили, а не Испания это сделала. Дембеле, Мбаппе и Олисе провели один из худших матчей. Как будто тоже сами себя выключили. Не знаю, по какой причине. Никакие схемы и стратегия не работают, когда Динь совершает грубейшую ошибку. Была простая передача, просто выбивай этот мяч первым или вторым касанием.

Что тут говорить, когда игрок сборной Франции допускает такую грубейшую ошибку и «привозит» пенальти. А Ямаль в первом тайме всего четыре раза коснулся мяча. И одно касание было в эпизоде с ударом ногой защитника Диня. Когда совершаешь такие фатальные ошибки, к этому всё и приводит. Испания контролировала мяч при счёте 1:0. А Франция нервничала и понимала, что ей тяжело. Нет формулы в футболе и не будет никогда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.