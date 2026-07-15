«Лестер Сити» объявил о переходе Гарри Уинкса в «Кальяри»

«Лестер Сити» официально подтвердил уход полузащитника Гарри Уинкса. 30-летний футболист подписал контракт с итальянским клубом «Кальяри», контракт рассчитан 30 июня 2028 года.

Уинкс выступал за «Лестер» с июля 2023 года после перехода из «Тоттенхэм Хотспур». За три года он провёл за английский клуб 109 матчей во всех турнирах, включая 45 игр в чемпионском сезоне-2023/2024 в рамках Чемпионшипа.

В минувшем сезоне-2025/2026 принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.