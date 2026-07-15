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В «Урале» огласили задачу на текущий сезон

В «Урале» огласили задачу на текущий сезон
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Директор екатеринбургского «Урала» Роман Орещук заявил, что перед командой стоит задача выйти в Мир РПЛ по итогам сезона‑2026/2027. В матче 1-го тура Лиги Pari «Урал» проиграл «Торпедо» (0:1) на своём поле.

Россия — Лига Pari . 1-й тур
13 июля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Бородин – 90+2'    

— Цель и задача одна — выход в РПЛ. Хотелось бы с первого места. Старт сезона считаю неудачным, мы немного подвели болельщиков. Но если мы смотрим в будущее, то одно поражение ничего не значит. Нам нужно выиграть 20-21 игру из 34, этого будет достаточно. Ничего страшного в этом не вижу. Команда готова хорошо.

— Какие ведутся переговоры и ожидаются изменения в составе?
— Две позиции мы точно усилим. Нападающий и полузащитник. Ждём на подходе ребят после травм — Бегич, Прищепа, — приводит слова Орещука «Матч ТВ».

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