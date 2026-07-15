В «Урале» огласили задачу на текущий сезон

Директор екатеринбургского «Урала» Роман Орещук заявил, что перед командой стоит задача выйти в Мир РПЛ по итогам сезона‑2026/2027. В матче 1-го тура Лиги Pari «Урал» проиграл «Торпедо» (0:1) на своём поле.

— Цель и задача одна — выход в РПЛ. Хотелось бы с первого места. Старт сезона считаю неудачным, мы немного подвели болельщиков. Но если мы смотрим в будущее, то одно поражение ничего не значит. Нам нужно выиграть 20-21 игру из 34, этого будет достаточно. Ничего страшного в этом не вижу. Команда готова хорошо.

— Какие ведутся переговоры и ожидаются изменения в составе?

— Две позиции мы точно усилим. Нападающий и полузащитник. Ждём на подходе ребят после травм — Бегич, Прищепа, — приводит слова Орещука «Матч ТВ».