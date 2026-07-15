«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Вулверхэмптона» Жоао Гомесом — Football Insider

«Ливерпуль» сохраняет интерес к полузащитнику «Вулверхэмптона» Жоао Гомесу в текущее летнее трансферное окно, сообщает Football Insider. Стоимость трансфера 25-летнего бразильского футболиста снизилась примерно до £ 30 млн (€ 35 млн), тогда как ранее клуб оценивал игрока ближе к £ 40 млн (€ 47 млн).

Помимо мерсисайдцев, в борьбе за полузащитника участвует «Манчестер Юнайтед». Представители манкунианского клуба уже провели предварительные переговоры с руководством «Вулверхэмптона» относительно возможного перехода игрока.

В минувшем сезоне-2025/2026 Гомес принял участие в 41 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.