Иан Райт дал прогноз на полуфинал Англия — Аргентина

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт поделился уверенностью в победе сборной Англии над Аргентиной в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Эксперт заявил, что не испытывает страха перед южноамериканцами, в отличие от других топ-сборных.

«Я не боюсь Аргентину так, как боялся бы Францию или Испанию. У них полно изъянов. Они играют слишком узко, и наши вингеры просто разорвут их. Мы их заблокируем и убежим в отрыв. Я уверен, Англия победит — и не потому, что я этого хочу, а потому, что они просто не справятся с нашей скоростью», — цитирует Райта Daily Mirror.

Полуфинал Англия — Аргентина состоится 15 июля в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Победитель встретится в финале с Испанией, которая ранее обыграла Францию.