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Иан Райт дал прогноз на полуфинал Англия — Аргентина

Иан Райт дал прогноз на полуфинал Англия — Аргентина
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Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт поделился уверенностью в победе сборной Англии над Аргентиной в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Эксперт заявил, что не испытывает страха перед южноамериканцами, в отличие от других топ-сборных.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не боюсь Аргентину так, как боялся бы Францию или Испанию. У них полно изъянов. Они играют слишком узко, и наши вингеры просто разорвут их. Мы их заблокируем и убежим в отрыв. Я уверен, Англия победит — и не потому, что я этого хочу, а потому, что они просто не справятся с нашей скоростью», — цитирует Райта Daily Mirror.

Полуфинал Англия — Аргентина состоится 15 июля в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Победитель встретится в финале с Испанией, которая ранее обыграла Францию.

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