В «Зените» публично озвучили цели на следующий сезон

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов заявил, что перед сине-бело-голубыми стоит задача выиграть Мир РПЛ и навязать борьбу за победу в Фонбет Кубке России сезона-2026/2027.

«Прошлым сезоном удовлетворён полностью, потому что мы стали чемпионами — задача, которая ставилась руководителями, была выполнена. В последние годы задача у нас не менялась — чемпионство и борьба за Кубок», — приводит слова Зырянова «РИА Новости Спорт».

«Зенит» — действующий чемпион России. За последние восемь лет сине-бело-голубые выигрывали Российскую Премьер-Лигу семь раз. Второе место в турнирной таблице сезона-2025/2026 занял «Краснодар». Третье — «Локомотив».