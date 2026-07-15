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В «Зените» публично озвучили цели на следующий сезон

В «Зените» публично озвучили цели на следующий сезон
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов заявил, что перед сине-бело-голубыми стоит задача выиграть Мир РПЛ и навязать борьбу за победу в Фонбет Кубке России сезона-2026/2027.

«Прошлым сезоном удовлетворён полностью, потому что мы стали чемпионами — задача, которая ставилась руководителями, была выполнена. В последние годы задача у нас не менялась — чемпионство и борьба за Кубок», — приводит слова Зырянова «РИА Новости Спорт».

«Зенит» — действующий чемпион России. За последние восемь лет сине-бело-голубые выигрывали Российскую Премьер-Лигу семь раз. Второе место в турнирной таблице сезона-2025/2026 занял «Краснодар». Третье — «Локомотив».

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