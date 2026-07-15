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Томасу Тухелю грозит дисквалификация после ЧМ-2026 за критику арбитров

Томасу Тухелю грозит дисквалификация после ЧМ-2026 за критику арбитров
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель может получить дисквалификацию от ФИФА, которая вступит в силу уже после завершения чемпионата мира — 2026. Международная федерация планирует применить санкции к ряду игроков и тренеров за публичные нападки на официальных лиц во время турнира. ФИФА намерена задействовать механизм переноса наказаний на последующие матчи под своей эгидой, чтобы пресечь давление на судей, сообщает Mirror

Причиной возможного наказания Тухеля стали его резкие высказывания после матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Мексики (3:2). Немецкий специалист остался крайне недоволен удалением защитника Джарелла Куансы после вмешательства VAR и качеством работы главного арбитра Алирезы Фагани.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

Если ФИФА утвердит наказание на основе рапортов арбитров, отстранение Тухеля будет перенесено на осень 2026 года и затронет официальные матчи сборной Англии в Лиге наций УЕФА или квалификации к следующим турнирам.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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