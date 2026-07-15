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Ширер дал прогноз на полуфинал Англия — Аргентина

Ширер дал прогноз на полуфинал Англия — Аргентина
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Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против Аргентины. Эксперт уверен в победе команды Томаса Тухеля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Англия без сомнений выйдет в финал. Аргентина пропускает — а мы забьём. Я ставлю на потрясающий матч и победу 3:2. Беллингем и Кейн — наше главное оружие, они и решат исход», — цитирует Ширера Daily Mirror.

Полуфинал Англия — Аргентина состоится 15 июля в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Победитель встретится в финале с Испанией, которая ранее обыграла Францию.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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