Канищев: Норвегия ушатала Бразилию — никто не ожидал от них такого результата на ЧМ

Бывший российский нападающий Александр Канищев высказался по итогам матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Норвегии и Бразилии (2:1).

«Сборная Норвегии — молодцы! С учётом жарких погодных условий они выбрали правильную тактику ведения игры. Для Холанда создавались моменты, которые он реализовывал. Норвегия — очень организованная команда. Она создала приятное и удивительное впечатление. Это большой сюрприз! Никак не ожидал от них такого результата на чемпионате мира. Тех же бразильцев они ушатали за счёт правильно выбранной тактики», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.