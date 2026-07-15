15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: Норвегия ушатала Бразилию — никто не ожидал от них такого результата на ЧМ

Канищев: Норвегия ушатала Бразилию — никто не ожидал от них такого результата на ЧМ
Комментарии

Бывший российский нападающий Александр Канищев высказался по итогам матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Норвегии и Бразилии (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Сборная Норвегии — молодцы! С учётом жарких погодных условий они выбрали правильную тактику ведения игры. Для Холанда создавались моменты, которые он реализовывал. Норвегия — очень организованная команда. Она создала приятное и удивительное впечатление. Это большой сюрприз! Никак не ожидал от них такого результата на чемпионате мира. Тех же бразильцев они ушатали за счёт правильно выбранной тактики», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ-2026
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Материалы по теме
Габриэль Батистута определил три лучшие команды чемпионата мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android