ИИ от Сбера и ЦСКА научился безошибочно отслеживать футболистов по одной камере

Исследователи Sber AI Сбербанка совместно с ПФК ЦСКА научили искусственный интеллект идентифицировать игроков на протяжении всего матча, используя видео лишь с одной камеры.

Раньше, чтобы собирать такие данные, нужны были сразу несколько камер, а главная сложность была в том, что во время игры футболист то пропадает из кадра, то закрывается другими игроками, то сливается с соперником в борьбе за мяч. Для решения этой проблемы специалисты выделили отдельную задачу — Long‑Term Player Identification (LTPI), то есть долгосрочную идентификацию игроков. Теперь система не теряет футболиста из виду, даже если он выходит из кадра или перекрывается другими спортсменами. Для распознавания используются три признака: номер на футболке, цвет формы и индивидуальные особенности (рост, телосложение, манера движения).

По данным внутренних тестов специалистов Сбербанка и ЦСКА, система верно определяет игрока в 78% случаев, а в остальных 22% помечает его как «неопределённого», избегая ошибок в статистике.