Новичок «Спартака» Парада поделился первыми впечатлениями от Москвы и стадиона клуба

Испанский левый защитник «Спартака» Виктор Парада поделился первыми впечатлениями от Москвы и стадиона столичного клуба. О переходе футболиста пресс-служба красно-белых объявила накануне, 14 июля. С испанцем был подписан четырёхлетний контракт — до лета 2030 года. За «Спартак» Парада будет выступать под номером 33.

— Первое впечатление от Москвы и «Лукойл Арены»?

— Всё отлично. Стадион масштабный и красивый. Я знал, что поеду в большой клуб — главный в России. Очень рад оказаться здесь и хочу поскорее присоединиться к команде, тренироваться и играть, — сказал Парада в интервью клубной пресс-службе.

В минувшем сезоне Парада провёл 33 матча во всех турнирах за «Алавес», в которых записал на свой счёт три результативные передачи.