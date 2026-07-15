«Порядок бьёт класс!» Сёмин — о победе Испании над Францией в полуфинале ЧМ-2026

Российский тренер Юрий Сёмин высказался по итогам матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Испании (0:2).

«Для меня не была удивлением победа Испании над Францией. Как сказал Андрей Канчельскис: «Порядок бьёт класс!» Был испанский порядок, при котором тренер хорошо знает своих игроков, так как работал с ними в юношеских сборных, — это и сыграло решающую роль. Посмотрите, какой был объём беговой работы и количество единоборств у испанцев, которые явно превзошли французов. Испанцы лишили мяча четвёрку атакующих игроков сборной Франции, от которой зависел результат, и больше владели мячом. Дешаму надо было раньше делать замены. Но не так просто поменять этих звёзд.

А испанцы были явно сильнее и закономерно добились победы. Они идут по нарастающей на чемпионате мира. Если в первых матчах они были невзрачными, то сейчас показывают выдающийся футбол. Частично советские команды в этот футбол тоже играли. Тоже много играли персонально, вели соперника до самого последнего момента и просто не давали играть, а сами это делали. Это преимущество пропало у французов. И психологически они не выдержали этот матч. А испанцы могли ещё 45 минут бегать», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.