«Был польщён». Новичок «Спартака» Виктор Парада — о предложении из России

Испанский левый защитник «Спартака» Виктор Парада рассказал, как согласился на предложение московского клуба. О трансфере футболиста из «Алавеса» красно-белые объявили накануне, 14 июля. С защитником подписали контракт до лета 2030 года.

— Когда поступило предложение из России, быстро согласился?

— Был польщён, когда возник такой вариант. Я знал о «Спартаке», потому что он часто выступал в еврокубках. В курсе, что это самый титулованный клуб России. Поэтому было очень приятно получить это предложение. С самого начала подумал, что это хорошая идея и что хотел бы приехать. И вот всё получилось. Я здесь, — сказал Парада в интервью клубной пресс-службе.