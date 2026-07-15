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Виктор Парада объяснил, как Карседо и Кахигао повлияли на его решение перейти в «Спартак»

Виктор Парада объяснил, как Карседо и Кахигао повлияли на его решение перейти в «Спартак»
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Новоиспечённый футболист «Спартака» Виктор Парада объяснил, как главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо и спортивный директор московского клуба Фрэнсис Кахигао повлияли на его решение присоединиться к команде.

— Испанские тренер и спортивный директор «Спартака» повлияли на решение [перейти в клуб]?
— Да, если честно, это сыграло роль. Они лично со мной познакомились, рассказали, что такое «Спартак», и обо всех деталях, про болельщиков, стадион, планы. Для меня много значило то, что ко мне лично приехали, чтобы всё рассказать и познакомить меня с клубом. Это тоже повлияло на то, что я сейчас тут, — сказал Парада в интервью клубной пресс-службе.

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