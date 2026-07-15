ФИФА увеличит перерыв финала ЧМ-2026 до 30 минут ради шоу с участием мировых звёзд

ФИФА планирует увеличить длительность перерыва в финальном матче чемпионата мира — 2026 в Нью-Джерси до 30 минут. Это решение нарушает действующие правила футбола, ограничивающие перерыв 15 минутами. Изменения необходимы для проведения масштабного 11-минутного музыкального шоу в стиле американского Супербоула, сообщает The Telegraph.

Куратором предстоящего выступления назначен лидер группы Coldplay Крис Мартин. На сцене стадиона «Метлайф» выступят хедлайнеры Мадонна, Шакира, BTS и Джастин Бибер. Также в концертную программу интегрированы выступления нигерийского певца Burna Boy, дирижёра Густаво Дудамеля, школьного хора PS22 Chorus и персонажей детских передач «Улица Сезам» и «Маппет-шоу».

Помимо этого, за полтора часа до стартового свистка начнётся церемония закрытия турнира. В ней примут участие Робби Уильямс, Николь Шерзингер и актёр Том Круз. Мероприятие проводится при поддержке благотворительной организации Global Citizen для сбора средств в фонд доступа детей к образованию и спорту.