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Карпукас не включил «Краснодар» в тройку команд, которые будут бороться за победу в РПЛ

Карпукас не включил «Краснодар» в тройку команд, которые будут бороться за победу в РПЛ
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас назвал три команды, которые буду бороться за чемпионство в Мир РПЛ следующего сезона. Хавбек обделил вниманием «Краснодар», ставшим вторым по итогам прошлой кампании.

— Какие команды будут бороться за чемпионство в новом сезоне?
— За тройку будут бороться «Спартак», «Зенит» и «Локомотив». Есть ещё неделя, чтобы подготовиться, если «Спартак» прибавит, он будет участвовать в этой гонке.

— Ты вытеснил «Краснодар». Почему?
— Сперцян ушёл, у Кордобы непонятно что за травма… Им нужно будет время на раскачку. В принципе, у них хорошая команда. Если они грамотно заменят Сперцяна и не заметят в первых турах отсутствие Кордобы, то они тоже останутся в этой борьбе, — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

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