Оскар: я ни разу не прикоснулся к зарплате в Китае и жил только на бонусы

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Бразилии Оскар рассказал, как распоряжался своими доходами во время выступлений в Китае. Футболист заявил, что на протяжении семи лет не тратил основную зарплату, живя исключительно на премиальные за матчи.

«Я переводил всю зарплату на отдельный счёт и ни разу к ней не прикоснулся. Мы с семьёй жили только на бонусы за матчи, потому что они и так были огромными», — цитирует Оскара The Obi One Podcast.

Оскар перешёл в «Шанхай Порт» из «Челси» в 2017 году за рекордные для лондонцев £ 60 млн. Сообщалось, что его годовой оклад после вычета налогов составлял около £ 20 млн, а общая сумма заработка за семь лет могла достигнуть £ 150 млн.

За китайский клуб Оскар провёл 248 матчей, забил 77 голов и отдал 142 голевые передачи, выиграв три чемпионских титула и Кубок Китая. В 2024 году он вернулся в родной «Сан-Паулу», а в 2025‑м завершил карьеру в возрасте 34 лет.