Дом Ламина Ямаля пытались ограбить после полуфинала чемпионата мира — 2026

Выход сборной Испании в финал чемпионата мира — 2026 был омрачён попыткой ограбления дома нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, сообщает издание Diario Ara. Инцидент произошёл около четырёх часов утра по местному времени в элитном пригороде Эсплугес-де-Льобрегат. Преступники попытались проникнуть на территорию особняка спустя всего несколько часов после того, как сборная Испании обыграла Францию в полуфинале чемпионата мира — 2026.

Ограбление удалось предотвратить благодаря бдительности частной охраны. Дежурный сотрудник вовремя заметил по камерам видеонаблюдения двух мужчин, которые пытались перелезть через забор. Поняв, что их обнаружили, несостоявшиеся грабители оперативно скрылись с места преступления до прибытия полиции и так и не смогли проникнуть внутрь жилого дома.

На место происшествия прибыли патрули каталонской полиции (Mossos d'Esquadra), и сейчас расследованием инцидента занимается отдел по борьбе с уголовными преступлениями. Следователи зафиксировали похожие попытки взлома в других домах в ту же ночь, поэтому сейчас полиция выясняет, был ли особняк Ямаля конкретной целью налётчиков или они действовали хаотично.