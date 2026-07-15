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«Аргентинцы любят устраивать цирк». Саттон дал прогноз на полуфинал Англия — Аргентина

«Аргентинцы любят устраивать цирк». Саттон дал прогноз на полуфинал Англия — Аргентина
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Бывший нападающий сборной Англии и «Челси» Крис Саттон поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года со сборной Аргентины. Эксперт предсказал жёсткую игру с историческим подтекстом и уверенную победу англичан.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет блестящая игра из-за всей истории между странами — рука Марадоны, красная Бекхэма. Аргентинцы любят устраивать цирк, они будут счастливы, если игра превратится в представление или хаос и наши потеряют голову. Но если Англия сохранит хладнокровие, она уверенно победит. И мой второй прогноз — Аргентина закончит матч вдевятером», — цитирует Саттона Daily Mirror.

Полуфинал Англия — Аргентина состоится 15 июля в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Победитель встретится в финале с Испанией, которая ранее обыграла Францию.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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