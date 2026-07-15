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Виктор Парада рассказал, с кем советовался перед переходом в «Спартак»

Виктор Парада рассказал, с кем советовался перед переходом в «Спартак»
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Испанский левый защитник «Спартака» Виктор Парада рассказал, с кем советовался перед переходом в московский клуб. О трансфере футболиста из «Алавеса» красно-белые объявили накануне, 14 июля. С защитником подписали контракт до лета 2030 года.

— Советовался [по поводу перехода] с теми, кто уже играл в РПЛ?
— Из экс-игроков РПЛ я никого не знаю, но разговаривал со знакомыми, которые раньше жили в Москве. Все очень тепло отзывались о городе, говорили, что здесь очень комфортно, высокий уровень жизни. Фрэнсис [Кахигао] и главный тренер тоже рассказали о том, как здесь хорошо, и о величии клуба. Все эти позитивные отзывы и впечатления, которыми со мной поделились, помогли принять решение, — сказал Парада в интервью клубной пресс-службе.

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