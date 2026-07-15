Кто будет комментировать матч Англия — Аргентина, полуфинал ЧМ по футболу 2026

Сегодня, 15 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Аргентины. Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Комментировать встречу будет Дмитрий Шнякин.

Ранее путёвку в финал завоевала национальная команда Испании, обыгравшая в полуфинале Францию. ЧМ — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.