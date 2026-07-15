15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Спартака» Парада ответил, познакомился ли с Холандом во время игры за «Зальцбург»

Новичок «Спартака» Парада ответил, познакомился ли с Холандом во время игры за «Зальцбург»
Комментарии

Испанский левый защитник «Спартака» Виктор Парада рассказал о периоде карьеры в системе австрийского «Зальцбурга».

— Вместе с тобой в «Зальцбурге» играли Шешко и Адейеми. На связи с ними?
— Ну, нет. Конечно, мы вместе играли и знакомы, но я больше общался с другими игроками, которые сейчас играют в Бундеслиге и других европейских чемпионатах. Правда, в чуть более скромных клубах, чем эти двое.

— Играл против Холанда на тренировках? Он ведь тогда выступал за основу «Зальцбурга».
— Нет, Холанд играл в первой команде. А я был в молодёжке и фармклубе. Познакомиться с ним не довелось, — сказал Парада в интервью клубной пресс-службе.

В минувшем сезоне Парада провёл 33 матча во всех турнирах за «Алавес», в которых записал на свой счёт три результативные передачи.

Материалы по теме
Первый новичок «Спартака» летом — из Ла Лиги! Но статистика Парады вызывает вопросы
Первый новичок «Спартака» летом — из Ла Лиги! Но статистика Парады вызывает вопросы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android