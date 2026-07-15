Защитник «Спартака» Виктор Парада назвал свои лучшие качестве в жизни и футболе

Испанский левый защитник «Спартака» Виктор Парада рассказал о своих человеческих и футбольных качествах. О трансфере футболиста из «Алавеса» красно-белые объявили накануне, 14 июля. С защитником подписали контракт до лета 2030 года.

— Какие свои качества считаешь лучшими?

— Для меня очень важно доброжелательное отношение. Стараюсь следовать этому принципу. В работе делаю всё, чтобы выкладываться по максимуму каждый день. Только как можно больше помогать команде и самому становиться лучше.

— А если говорить о футбольных качествах?

— Назову моё умение адаптироваться к разным позициям и к тому, что от меня просят в команде. Думаю, это очень важно для игрока. И, по-моему, это качество у меня есть, — сказал Парада в интервью клубной пресс-службе.