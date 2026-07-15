«Это кошмар». Нагучев высказался об игре сборной Испании

Известный комментатор Роман Нагучев высказался об игре сборной Испании на чемпионате мира 2026 года. Он назвал испанцев стерильной командой без слабых мест.

«Разница между сборной Испании 2010 и 2026 в том, что нынешняя просто сводит на нет волю случая: ни одной победы с криками врагов «да им просто повезло». Австрии, вон, повезло, что они не померли от усталости к 65-й минуте.

В ЮАР харизматичная сборная с Хави и Иньестой должна была отлететь на каждой стадии. Против праймового Роналду в 1/8 финала, Роббена в финале сами помните, немцы в полуфинале могли забить раза три точно. А ближе всех подобрался Парагвай, который не забил пенальти и не везло со штангой как волку из «Ну, погоди».

Сейчас это абсолютно стерильная команда без единого слабого места. Кажется, сборная Испании уничтожает любой другой стиль игры в футбол. Это кошмар", — написал Нагучев в своём телеграм-канале.