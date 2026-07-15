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«Это кошмар». Нагучев высказался об игре сборной Испании

«Это кошмар». Нагучев высказался об игре сборной Испании
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Известный комментатор Роман Нагучев высказался об игре сборной Испании на чемпионате мира 2026 года. Он назвал испанцев стерильной командой без слабых мест.

«Разница между сборной Испании 2010 и 2026 в том, что нынешняя просто сводит на нет волю случая: ни одной победы с криками врагов «да им просто повезло». Австрии, вон, повезло, что они не померли от усталости к 65-й минуте.

В ЮАР харизматичная сборная с Хави и Иньестой должна была отлететь на каждой стадии. Против праймового Роналду в 1/8 финала, Роббена в финале сами помните, немцы в полуфинале могли забить раза три точно. А ближе всех подобрался Парагвай, который не забил пенальти и не везло со штангой как волку из «Ну, погоди».

Сейчас это абсолютно стерильная команда без единого слабого места. Кажется, сборная Испании уничтожает любой другой стиль игры в футбол. Это кошмар", — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

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