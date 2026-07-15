Виктор Парада заявил, что готов к давлению в «Спартаке»

Испанский левый защитник «Спартака» Виктор Парада рассказал, как относится к давлению в московском клубе.

— «Спартак» амбициознее «Мирандеса» и «Алавеса». Не боишься давления в «Спартаке»?

— Я понимаю, что пришёл в клуб, который ставит перед собой задачу побеждать в каждом матче и выигрывать трофеи. И как раз поэтому я здесь. Это важный шаг в карьере — попасть в клуб, у которого такие цели. Я к этому готов. И знаю, что за хорошую игру хвалят, а за плохую — критикуют. Это часть футбола. В таком большом клубе это нужно принимать, — сказал Парада в интервью клубной пресс-службе.

В минувшем сезоне Парада провёл 33 матча во всех турнирах за «Алавес», в которых записал на свой счёт три результативные передачи.