Новичок «Спартака» Парада раскрыл, что взял игровой номер в честь гонщика Фернандо Алонсо

Испанский левый защитник «Спартака» Виктор Парада рассказал о выборе игрового номера в московском клубе. О трансфере футболиста из «Алавеса» красно-белые объявили накануне, 14 июля. С защитником подписали контракт до лета 2030 года.

— Почему взял 33-й номер?

— В прошлом году я играл под этим номером в «Мирандесе». В Испании игроки младше 23 лет должны выбирать номер больше 25. В минувшем сезоне в «Алавесе» я уже не мог выбрать 33-й, а изначально взял его из-за моего кумира, пилота Формулы-1 Фернандо Алонсо. Он много лет пытается одержать свою 33-ю победу. Взял этот номер как дань уважения.

— Чем увлекаешься в свободное время, помимо Формулы-1?

— Нравится просто гулять. У меня есть собака. Пока в Испании, но надеюсь, скоро ко мне присоединится. Вот с ней и гуляю. Конечно, смотрю футбол. Другие виды спорта тоже люблю. Смотрю много тенниса. Нравится Карлос Алькарас. Да и гонки. Пожалуй, чаще всего смотрю Формулу-1 и футбол, — сказал Парада в интервью клубной пресс-службе.