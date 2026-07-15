Главный тренер ЦСКА Игдисамов рассказал о подготовке команды к старту сезона

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о подготовке армейской команды к старту сезона-2026/2027.

«Если болельщики разбираются в футболе, то они понимают, что результаты на сборах абсолютно ни о чём не говорят. Зимой мы обыграли всех в рамках Кубка, что было весной — все прекрасно помнят. Надо спокойно и планомерно трудиться. Ребята под нагрузками, хотя мы их отпустили после игры с «Оренбургом», сейчас нагрузки становятся меньше. Движение команды что в игре с «Динамо», что с «Локомотивом» уже намного лучше. Ещё 10 дней, думаю, всё будет хорошо, мы будем готовы», — сказал Игдисамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.