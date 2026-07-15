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Защитник Виктор Парада назвал свои главные цели в «Спартаке»

Защитник Виктор Парада назвал свои главные цели в «Спартаке»
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Испанский левый защитник «Спартака» Виктор Парада обозначил свои главные цели в московском клубе. О трансфере футболиста из «Алавеса» красно-белые объявили накануне, 14 июля. С защитником подписали контракт до лета 2030 года.

— Какие главные цели ты ставишь в «Спартаке»?
— Хочу как можно быстрее встроиться в ритм команды, ведь ребята начали готовиться к сезону ещё несколько недель назад. Я, к сожалению, начинаю позже, но надеюсь сразу тренироваться со всеми. Было бы здорово первый раз надеть футболку «Спартака» и сразу выиграть трофей с клубом, — сказал Виктор Парада в интервью клубной пресс-службе.

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