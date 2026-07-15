Аргентина — Англия: история встреч, статистика личных встреч, противостояния

Сегодня, 15 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Аргентины. Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч команд.

Последние пять матчей между сборными Англии и Аргентины:

12.11.05. Товарищеский матч. Англия — Аргентина — 3:2;

07.06.02. Чемпионат мира. Аргентина — Англия — 0:1;

23.02.00. Товарищеский матч. Англия — Аргентина — 0:0;

01.07.98. Чемпионат мира. Аргентина — Англия — 2:2;

25.05.91. Товарищеский матч. Аргентина — Англия — 2:2.

Всего англичане и аргентинцы играли друг с другом 15 раз. Шесть раз победу одержала Англия, три — Аргентина. Ещё шесть встреч завершились вничью. Суммарно европейская команда забила 22 гола в ворота южноамериканской, аргентинцы отличились 18 раз.

Ранее путёвку в финал ЧМ-2026 завоевала национальная команда Испании, обыгравшая в полуфинале Францию.